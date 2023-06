„Super Express” przytacza dramatyczną historię Darka, 30-letniego mężczyzny. Chciał spotkać się z dziewczyną, zamiast tego przeżył prawdziwe piekło.

Dariusz Z. to mieszkaniec jednej z niewielkich wsi nieopodal Siedlec. „SE” relacjonuje, że mężczyzna po tym, jak rozwiódł się z żoną potrzebował bliskości, ponieważ czuł się samotny. Przez kilkanaście miesięcy był sam, jednak wciąż szukał kogoś dla siebie.

Szukał wśród znajomych, aczkolwiek bezskutecznie. Wreszcie postanowił dać ogłoszenie w lokalnej prasie. Ku jego zdziwieniu przyszła odpowiedź – SMS-em. Mężczyzna oddzwonił i umówił się z kobietą niedaleko siedleckiego parku miejskiego.

Dariusz w rozmowie z „SE” przyznaje, że był przeszczęśliwy. Wierzył bowiem, że wreszcie znajdzie kobietę, z którą będzie mógł stworzyć związek. Niestety, na miejscu okazało się, iż jego plany runęły w druzach.

Umówił się z dziewczyną, na miejsce przyszedł kto inny

Darek przybył na miejsce swoim Fiatem 126p. W pewnym momencie ktoś szarpnął za drzwi auta. Jego oczom, zamiast kobiety, ukazał się rosły mężczyzna. – Na siłę wepchał się do mojego malucha ze swoim kolegą i nakazał jechać w kierunku lasu. Po chwili wyciągnął coś przypominające pistolet i kazał mi skręcić w leśną drogę – opowiada mężczyzna w rozmowie z „SE”.

Dariusz był przerażony, jednak najgorsze dopiero miało nadejść. Gdy zatrzymał samochód jeden z oprawców kazał mu ściągnąć spodnie i zacząć się masturbować. Niestety, to nie był koniec. – Rzucił mnie na maskę malucha i zaczął gwałcić. Krzyczałem z bólu, a on kazał mi, bym rozkosznie jęczał. Ale to jeszcze nie koniec mojego dramatu. Po zgwałceniu zboczeniec włożył mi „to” do buzi i kazał robić, wiadomo, co… – powiedział.

„SE” informuje, że Darek powiadomił o zdarzeniu lokalną policję, jednak śledczym nie udało się ująć sprawców. Nie mieli żadnych dowodów poza relacją poszkodowanego. Co ciekawe, gdy o horrorze mężczyzny dowiedziała się jego małżonka, postanowiła wrócić do byłego męża. – Poczułam, że pokochałam go na nowo i myślę, że możemy znowu być razem – oświadczyła. Cały tekst TUTAJ.

