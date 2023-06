Ornitolodzy zaobserwowali nietypowe zachowanie bocianów w naszym kraju. Ich zdaniem powód może być tylko jeden.

Dziwne zachowania bocianów zostały zaobserwowane w północnej Polsce. To właśnie tam te dostojne ptaki, które są symbolem naszego kraju, wyrzucają z gniazd swoje pisklęta.

Naukowcy z dziedziny ornitologii uważają, że powód takiego zachowania może być tylko jeden. Chodzi o suszę, która doskwiera m.in. rolnikom w tamtej części Polski. W efekcie ptaki decydują się na radykalne kroki wobec swoich młodych.

– W wyniku utrzymującej się suszy na północy Polski bociany borykają się z trudnościami w wykarmieniu siebie i swojego potomstwa. W rezultacie ptaki same eliminują pisklęta, wyrzucając je z gniazd, podobnie jak czynią to z młodymi zbyt słabymi czy chorymi – powiedział w rozmowie z „Faktem” Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Bociany wyrzucają swoje młody z gniazd. Co robić, gdy je znajdziemy?

Co istotne, w takich sytuacjach ornitolodzy zwykle radzili, by wkładać młode do gniazd ponownie, jednak tym razem to nie działa. Bociany nadal, nawet po ponownym włożeniu ich do gniazda, wyrzucają swoje pisklęta.

– Dostajemy wiele telefonów od ludzi, że młody bocian jest poza gniazdem. To są trudne sytuacje, bo nie wiemy, czy pisklę było niezdarne i wypadło, czy zostało z gniazda wyrzucone – tłumaczy Menderski.

Ekspert dodaje również, by w takich sytuacjach zdecydować się po prostu dostarczyć pisklę do ośrodka zajmującego się pomocą dzikim ptakom. Niestety niewykluczone jest, że ten stan będzie się utrzymywał. Susza powoduje bowiem, że znacznie zmniejszyła się ilość pokarmów, którymi żywi się polski bocian.

