Kolejny klub włącza się w walkę o Roberta Lewandowskiego. Informuje o tym francuska „L’Equipe”, której dziennikarze podają jednak, że musi zaistnieć pewna okoliczność.

Bayern Monachium odrzuca kolejne ofert FC Barcelony za Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie mówi się, że niemiecki klub chce uzyskać za „Lewego” minimum 50 milionów euro. Dzięki temu sfinansuje kolejne transfery.

Nie wiadomo jednak czy FC Barcelona jest skłonna wyłożyć takie pieniądze za zawodnika, który ma już 34 lata, jego kontrakt z Bayernem obowiązuje jeszcze zaledwie przez rok. Francuska gazeta „L’Equipe” informuje, że na taki obrót spraw czeka Paris Saint-Germain. Potwornie bogaty klub ze stolicy Francji ma bowiem włączyć się w walkę o kapitana reprezentacji Polski.

Francuzi czekają jednak aż zaistnieje odpowiednia okoliczność. Ma być nią odrzucenie kolejne oferty FC Barcelony przez Bayern Monachium. Wtedy ofertę swoją ofertę ma złożyć PSG, które posiada w zasadzie nieograniczone środki finansowe.

Okazuje się, że Robert Lewandowski już wcześniej wiedział o zainteresowaniu PSG, a także londyńskiej Chelsea. Nie był jednak chętny na podjęcie rozmów z francuskim klubem, natomiast propozycję Chelsea od razu odrzucił. Polak był i jest zdeterminowany, by przenieść się do Barcelony, jednak w obecnych okolicznościach może zdecydować się na transfer do PSG.

Fabrizio Romano, znany włoski dziennikarz, jeszcze 6 lipca pisał jednak, że „Lewy” nie bierze pod uwagę przenosin do żadnego innego klubu poza ekipą ze stolicy Katalonii. Czy w najbliższym czasie czeka nas zmiana narracji?

🚨| Despite interest from Manchester United, Chelsea & PSG, Robert Lewandowski only wants to join FC Barcelona; he does not listen to anyone else.@FabrizioRomano [🎖️]