„Przegląd Sportowy” informuje, że ma wiedzę nt. powołań, jakich niebawem dokona selekcjoner Paulo Sousa. Dwa nazwiska mogą mocno zaskoczyć fanów polskiej piłki.

Wrześniowe mecze reprezentacji Polski zbliżają się wielkimi krokami. Biało-czerwoni będą kontynuować eliminacyjne zmagania przed mundialem w Katarze. Zmierzą się najpierw z Albanią, a następnie z San Marino oraz Anglią.

„Przegląd Sportowy” podaje, że Paulo Sousa chce nieco odświeżyć kadrę po nieudanym i przegranym dla nas Euro. Do zespołu mają dołączyć nowi zawodnicy. Nazwiska dwóch z nich mogą zaskoczyć fanów polskiej piłki. Są bowiem dość nieoczywiste.

Zdaniem dziennikarzy „Przeglądu Sportowego” Paulo Sousa ma zaprosić na zgrupowanie napastnika Adama Buksę, który obecnie występuje w lidze MLS i reprezentuje barwy New England Revolution. Spisuje się tam całkiem nieźle, dlatego selekcjoner postanowił dać mu szansę. Większym zaskoczeniem ma być natomiast drugie z powołań. Portugalczyk chce bowiem powołać do drużyny narodowej młodziutkiego Nicolę Zalewskiego z AS Roma.

19-latek to jeden z największych talentów we włoskiej Serie A. Powoli przebija się do jedenastki swojego niezwykle silnego zespołu. „Na pewno przyda się reprezentacji i pewnie przekonamy się o tym już na najbliższym zgrupowaniu” – powiedział Sousa w jednym z niedawnych wywiadów.

Jeśli Zalewski zagra w barwach Polski w meczu o punkty, smakiem będą mogli obejść się Włosi. Młody piłkarz posiada bowiem również obywatelstwo tamtego kraju i równie dobrze mógłby grać dla Włoch. PZPN chce jednak w ten sposób ubiec Italię i dać Zalewskiego szansę gry dla biało-czerwonych.