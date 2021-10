Nie żyje Wiesław Janiszyn, znany jako Wiesław Wszywka. Przed laty był bohaterem jednego z popularnych kanału w serwisie YouTube.

„Kariera” Wiesława Wszywki w internecie rozpoczęła się od serii „Kopsnij Drina”. Główny bohater degustował różne trunki, przy okazji zabawiając widza anegdotami związanymi ze swoją przeszłością, nietypowymi porównaniami i po prostu swoim sposobem bycia. Choć nie każdemu tego rodzaju humor przypada do gustu, to jednak seria w krótkim czasie zdobyła wielką popularność.

Później formuła uległa zmianie. Rozpoczęła się nowa seria „Apropo Defacto”. Główny bohater nie zajmował się już testami alkoholi, zamiast tego opowiadał m.in. o grzybobraniu oraz testował nietypowe produkty spożywcze. 12 grudnia 2017 roku autor kanału „naffnaff” poinformował o zakończeniu współpracy ze Wszywką. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Dziś „naffnaff” zamieścił na Facebooku wpis, w którym ujawnił, że Wiesław Wszywka nie żyje. „Zmarł Wiesław Janiszyn wśród internautów znany jako Wiesław Wszywka. Razem z Wieśkiem podczas naszej wspólnej działalności filmowej (seria filmów Kopsnij Drina i Apropo Defacto) przeżyłem mnóstwo niezapomnianych chwil” – napisał na Facebooku.

Wiesław Wszywka nie żyje

„Wieśka zapamiętam jako wyjątkowo szczerą, pozytywną i uśmiechniętą osobę, która pomimo swoich słabości i wad potrafiła nas rozbawić do łez. Wiesiek zawsze powtarzał że: „lepiej żartować, niż chorować” i żeby ludzi miło go wspominali. Na pewno będziemy! Do zobaczenia Wiesiu!” – dodał „naffnaff” w dalszej części swojego wpisu.

Dołączył do niego również link do kanału YouTube, na którym można obejrzeć jego archiwalne nagrania, w których brał udział Wiesław Wszywka. „W ramach przypomnienia Wam naszej twórczości udostępniłem na nowo serię filmów Kopsnij Drina, która była przeze mnie usunięta z YouTuba” – wyjaśnił.