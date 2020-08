Uczestnicy projektu „Akademia Platońska” spotkają się w najbliższych dniach w Lanckoronie, aby skoordynować działania związane z uzupełnieniem w przestrzeni Wikipedii wiedzy z zakresu filozofii, koncentrując się wokół platonizmu, Platona i jego dialogów.

O wydarzeniu poinformowała Naukę w Polsce rzeczniczka prasowa stowarzyszenia Wikimedia Polska Nina Gabryś. Organizacja promuje i wspiera Wikipedię.

W dniach 27 sierpnia do 2 września w Lanckoronie spotkają się uczestnicy projektu z różnych krajów: z Polski, Włoch, Hiszpanii i USA. Wśród gości znajdą się m.in.: Janina Gajda-Krynicka, Włodzimierz Galewicz, Bogdan Dembiński, Karol Tarnowski, Henryk Paprocki, Damian Mrugalski, Artur Pacewicz oraz Piotr Augustyniak.

Celem spotkania jest koordynacja działań związanych z uzupełnieniem w przestrzeni Wikipedii wiedzy z zakresu filozofii, zwłaszcza idei platonizmu, Platona i jego dialogów.

„W efekcie treści zawarte w Wikipedii z często niedoskonałych opracowań tematu, pozostawiających wiele do życzenia w porównaniu z fachowymi publikacjami naukowymi w ramach projektu, przeistoczą się w źródło nie tylko aktualne i rzetelne, ale też zawierające treści trudno dostępne nawet dla znawcy dziedziny. Mamy nadzieję, że wiedza na temat platonizmu za pośrednictwem Wikipedii trafi do szerokiego grona odbiorców” – podkreśla Gabryś.

Jak wyjaśniono na stronie internetowej projektu, jego cele to: krytyczna lektura artykułów Wikipedii związanych z Platonem i platonizmem oraz uzupełnienie ich o źródłowe odniesienia do dialogów Platona, najnowsze interpretacje Platona, interpretacje omawianych filozofów nowoczesnych; stworzenie lub uzupełnienie artykułów nt. głównych idei platońskich; uzupełnienie artykułów nt. myślicieli nowoczesnych o ich relację do Platona.

Projekt jest realizowany w ramach „Akademii Platońskiej”, której celem jest propagowanie platonizmu, a zarazem próba jego rekonstrukcji. Organizatorem „Akademii Platońskiej” jest Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/WikiPlaton

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl