Wini w ostrych słowach zareagował na prank kontrowersyjnego youtubera. Raper początkowo zareagował na mężczyznę bijącego kobietę na ulicy. Gdy okazało się, że to jedynie żart, nie szczędził mocnych słów.

„Prawdziwa Dynamika Interakcji” to kanał internetowego twórcy, który wywołuje wiele kontrowersji. Zasłynął między innymi organizacją wesela dla bezdomnych. Teraz pokazał kolejny prank, w którym udawał, że bije na ulicy kobietę. W rzeczywistości trzymał jedynie manekina.

Podczas nagrywania, na ulicy natknął się na Winiego. Raper ostro zareagował na zachowanie youtubera. „Źle to wygląda jak wy krzyczycie do siebie. To przejaw agresji, ty bijesz dziewczynę. Koleżanko wszystko ok?” – zapytał.

Gdy po chwili okazało się, że to prank, Wini nie krył złości. „Co to jest do ku**y nędzy? Czemu ty takie gó*no odpie***lasz? Jakiś frajerski frank. To jest gó*no stary co ty robisz. Jeżeli to wpier***isz ze mną, to cię po prostu podam do sądu” – groził raper.

W pewnym momencie Wini prawdopodobnie rozpoznał youtubera, z którym rozmawiał. „Ja ciebie czaję, ty robisz takie ch**owe rzeczy. Robisz takich gó*ien całą masę” – powiedział. „Nie życzę sobie zobaczyć się w jakimś pie***lonym YouTube, żeby było jasne. To jest amoralne gó*no, a ty nie jesteś żadnym socjologiem. Przemyślcie ludzi co wy robicie. Pseudofrajerski prank” – dodał.

Żr.: Tik Tok, Glamrap