Jesteś zwolennikiem długich podróży? Lubisz przemieszczać się samochodem i nie tylko po różnorodnych państwach? A może Twoja praca polega na odwiedzaniu miast w różnorodnych państwach? Poznaj rewelacyjny sposób, który ułatwi Ci podróżowanie i opłacenie przejazdu na Węgrzech. Szybka i łatwa forma wykupienia winiety dla każdego podróżnika. Podążaj za nowoczesnością i wybierz e-winietę.

Czym jest winieta?

Jeśli chcesz poruszać się bez problemu po drogach węgierskich, ten artykuł będzie dla Ciebie idealny. Poznasz prosty sposób jak szybko i wygodnie opłacić przejazd, ale zacznijmy od początku. Czym jest winieta? Jest to nic innego jak dowód wpłaty w celu poruszania się po drogach w danym Państwie. Najczęściej przykleja się nalepkę na szybę samochodu, w celu potwierdzenia opłaty. Najczęściej na takiej nalepce znajduje się numer rejestracyjny danego auta. Winietę muszą wykupić zarówno osoby prywatne, jak i również ci, którzy poruszają się w celach służbowych. Opłata jest obowiązkowa, jeśli nie opłacimy, nie będziemy mogli poruszać się dalej. Zatem jest to konieczność, jeśli chcemy zwiedzić ten oto piękny kraj. Coraz częściej spotykamy się również z formą e-winiety. Jest to elektroniczna opłata przejazdu, która również umożliwia nam poruszanie się po drogach państwowych.

Gdzie ją kupić?

Kup e-winietę Węgry na stronie internetowej Autovignet. Jest to intuicyjna strona, która pozwoli nam również poznać cenę przejazdu każdej kategorii. Są tam również informacje pokazujące nam opłatę na dany okres. Roczny, miesięczny oraz kilkudniowy. Cena zależy od wielkości pojazdu, jakim się poruszamy. Najniższą kwotą winiety, którą znajdziemy na stronie, jest opłata 10-dniowa motocyklu 5,90 euro, a zaraz po nim jest samochód osobowy w kwocie 14,10 euro. W ofercie znajdziemy także pakiet wojewódzki, który umożliwia nam poruszanie się po drogach wojewódzkich w danym Państwie, natomiast inne upoważniają nas do przemieszczania się po każdych drogach. Winiety dostępne na stronie internetowej uprawniają do poruszania się tylko i wyłącznie na terenie Węgier. Podczas zakupu winiety należy pamiętać o kilku niezbędnych kwestiach.

Gdy już wykupimy elektroniczną winietę, nie potrzebujemy nalepki oraz nawet drukowania formularza potwierdzającego zakup, ale należy mieć go na mailu w razie jakichkolwiek problemów. Należy dokładnie sprawdzić, czy numer rejestracyjny jest poprawny, ponieważ to właśnie jego oczytanie na bramkach pozwoli nam na poruszanie się dalej. W celu zakupienia winiety Węgry nie jest konieczna rejestracja. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych należy przejść do końcowego etapu, czyli opłaty. Możemy to zrobić kartą kredytową lub za pośrednictwem innych kanałów płatniczych. W razie problemów należy skontaktować się z infolinią, gdzie konsultanci pomogą w rozwiązaniu wszelkich problemów, jak również odpowiedzą na każde pytanie. Ciesz się rewelacyjną i szybką formą opłaty przejazdu.

Materiał zewnętrzny partnera