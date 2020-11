Marta Lempart ze Strajku Kobiet zablokowała na Twitterze znaną dziennikarkę Polsat News Agnieszkę Gozdyrę. Sprawę skomentował m.in. Robert Winnicki z Konfederacji, który postanowił zadrwić z liderki Strajku Kobiet.

Lempart zasłynęła organizacją protestów proaborcyjnych, które wybuchły w Polsce po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Liderka Strajku Kobiet słynie także z wulgarności i przekleństw kierowanych pod adresem osób, które nie do końca zgadzają się z jej poglądami.

W gronie osób, które „podpadły” Lempart znalazła się niespodziewanie… Agnieszka Gozdyra. Znana dziennikarka Polsat News poinformowała w mediach społecznościowch, że liderka Strajku Kobiet zablokowała ją na Twitterze. „Wygląda na to, że ja też mam wy….ć. Za chwilę p. Marta każe to uczynić większości, okopie się w swoim szańcu i tam założy oddzielne państwo. A na końcu zostanie w nim sama.” – podsumowała Gozdyra.

„Żeby było jasne: nie rozpaczam. Tylko jeśli ktoś dowodzi rewolucją, a liczba tych, którym każe wy…ć, powoli przewyższa liczbę tych, którym pozwala zostać, to wizja sukcesu jest nikła. Po drodze był już @szymon_holownia i parę innych osób.” – dodała Gozdyra w kolejnym wpisie.

Winnicki kpi z Lempart

Sytuację skomentował niespodziewanie także Robert Winnicki z Konfederacji i Ruchu Narodowego. Poseł postanowił zakpić z Marty Lempart zwracając uwagę na jej wulgarność.

„Są takie kobiety, które mężczyźni potrafią adorować ze względu na szczególny urok, jaki wokół siebie roztaczają. Niestety, trwa to niekiedy tylko do momentu, w którym otworzą usta i się odezwą. Wydaje się, że pani Lempart należy do takich kobiet. Tylko się odezwie i czar pryska..” – napisał na Twitterze Winnicki.

