Od kilku dni z Chin napływają niepokojące informacje. Nowy wirus rozprzestrzenia się już również w innych państwach Azji, a osoby podejrzewane o zarażenie są już nawet w Europie. Tymczasem na polskich lotniskach wprowadzono nowe środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniem – informuje radio RMF FM.

Nowy wirus rozprzestrzenia się z Chin do innych państw. Również w Europie pojawiły się osoby, co których istnieje podejrzenie zarażenia. W związku z coraz poważniejszą sytuacją, na polskich lotniskach wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. „Wszyscy pasażerowie przylatujący z Chin, a wkrótce zapewne także z całej Azji, otrzymają do wypełnienia tak zwane Karty Lokalizacyjne Pasażera.” – informuje RMF FM.

Rozgłośnia dodaje, że każdy pasażer wypełniający formularz musi podać adres, pod którym mieszka w Polsce i swój numer telefonu. Chodzi o to, aby odpowiednie służby mogły uzyskać szybko kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi wirusem. Na tym nie koniec, bo każdy pasażer przylatujący z Chin otrzyma również informator o występujących objawach, gdy wirus pojawi się u człowieka.

Nowy wirus wylęga się dopiero po około pięciu dniach, toteż trudno jest mu przeciwdziałać. Gdy po tym czasie pojawią się takie objawy jak zapalenie płuc, katar, czy biegunka należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Ponadto personel pokładowy na wszystkich lotach z Chin ma pilnie obserwować pasażerów i raportować, kto ma objawy grypy lub zapalenia płuc. Jeśli ktoś z pasażerów będzie miał wyraźne objawy, po wylądowaniu samolot zostanie zatrzymany na płycie lotniska. Na pokład wejdą czekający w pogotowiu lekarze. Jeśli okaże się, że osoby są zdrowie, wrócą do domu. W przeciwnym razie trafią do szpitala. – informuje RMF FM.

Ta procedura została właśnie zastosowana w Warszawie przy jednym locie z Chin. Alarm okazał się fałszywy.

