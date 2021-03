Kwestia emerytur gwiazd to temat, który regularnie pojawia się w mediach. W rozmowie z Plejadą, wysokością świadczeń, jakie mogą mu przysługiwać, podzielił się Michał Wiśniewski. Wokalista wyznał przy okazji, ile zarobił w życiu.

W mediach regularnie pojawiają się informacje na temat emerytur gwiazd. Nie jest tajemnicą, że ci, którzy nie odprowadzali składek, mogą liczyć na groszowe świadczenia. W tym gronie z całą pewnością jest Michał Wiśniewski.

Wokalista, który kilka lat temu ogłosił bankructwo, zdradził w rozmowie z Plejadą, jakiej wysokości świadczenie mu przysługuje. „W mojej ocenie system emerytalny jest przestarzały i wkrótce przestanie działać. To jest tak stara instytucja, że już dawno powinna zostać gruntownie zreformowana, co nie jest możliwe, bo jest niewygodna politycznie. Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 złotych miesięcznie” – powiedział.

Wiśniewski zdradził, ile w życiu zarobił

Wiśniewski nie ukrywa jednak, że sam jest sobie winien, bo w życiu zarobił ogromne pieniądze. „Gdy przychodzi aktor, który zagrał w serialu składającym się z tysiąca odcinków i mówi, że będzie miał słabą emeryturę, to mam ochotę zapytać: serio? Przecież wystarczy policzyć, ile ten człowiek zarobił przez ostatnie lata. Oczywiście cieszę się, że mógł to zrobić, ale każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem” – dodał.

Źr.: Plejada