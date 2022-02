Witold Paszt nie żyje – ta tragiczna wiadomość obiegła w sobotę polskie media. W związku ze śmiercią lidera grupy VOX prezes TVP Jacek Kurski poinformował o uczczeniu artysty. – TVP2 o 20 w preselekcji do Eurowizji 2022 odda Mu wyjątkowy hołd – zapowiedział.

Witold Paszt zmarł w nocy z piątku na sobotę w wieku 68 lat. „Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa” – napisała w oświadczeniu rodzina artysty.

Z komunikatu wynika, że Paszt niedawno przechodził po raz trzeci COVID-19. Kiedy wydawało już się, że wokalista VOX wróci do zdrowia pojawiły się niespodziewane komplikacje. „Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni” – napisano.

Wokalistę VOX żegnają inni artyści. „Witku dziękuję za to półwiecze spotkań przy wielu okazjach, dobre i serdeczne rozmowy. Niech Ci tam gra muzyka…” – napisał Krzysztof Cugowski. „Wierzymy w to, że uśmiecha się do nas z góry, trzymając za rękę ukochaną żonę, Martę” – czytamy na profilu Alicji Majewskiej.

„Witeczku… Przyjacielu… Dziękuję Tobie i dobremu losowi, że mogłem przez te ostatnie lata troszkę bardziej Cię poznać. Pośpiewamy jeszcze tam gdzieś, gdzie wierzę, że spotkamy się wszyscy” – pisze Andrzej Piaseczny.

Na wiadomość o śmierci artysty zareagował także prezes TVP Jacek Kurski. „Wrażliwy człowiek, lider VOX, uwielbiany przez Widzów juror Voice Senior, przyjaciel Telewizji Polskiej, która dziś w TVP2 o 20 w preselekcji do Eurowizji 2022 odda Mu wyjątkowy hołd. A o 22.30 koncert VOX-Cudowna podróż. Zapraszamy” – napisał.