Wariant Omikron budzi coraz większe obawy w wielu krajach. Zdaniem ekspertów, jest znacznie bardziej zaraźliwy niż Delta. Dr Paweł Grzesiowski stwierdził na antenie Radia ZET, że w piątej fali możemy spodziewać się nie 100, ale nawet 200 tysięcy zakażeń dziennie.

Rosną obawy przed piątą falą pandemii COVID-19 w naszym kraju. Powodem jest przede wszystkim rozprzestrzeniający się wariant Omikron, który wkrótce może stać się dominujący. Jest on znacznie bardziej zaraźliwy niż Delta, co sprawia, że dzienna liczba nowych przypadków może wkrótce gwałtownie wzrosnąć.

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, odniósł się na antenie Radia ZET do słów Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia przestrzegał, że w piątej fali możemy obserwować nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie. Zdaniem lekarza, może być dużo gorzej. „100 tysięcy to jest tylko to, co jesteśmy w stanie wykryć. Pamiętajmy, że w Polsce robi się średnio około 100 tysięcy testów dziennie i dlatego myślę, że w pewnym momencie może być tak, że tych zachorowań będzie 200 tysięcy” – powiedział.

Ekspert obawia się, że Omikron będzie wywoływał znacznie większą liczbę hospitalizacji. „Replikacja, czyli podwojenie przypadków może zastępować w ciągu 48 i 72 godzin. Dlatego dla mnie liczba 200 tysięcy zakażeń nie jest w żaden sposób zaskakująca. Porównanie tego do tsunami nie jest przeszkodą. Omikron będzie produkował ogromną liczbę hospitalizacji” – dodał.

Żr.: Radio ZET