Policjanci z kolneńskiej komendy zatrzymali 17-latka podejrzanego o włamanie do budynku, w którym znajdował się lokal gastronomiczny. Mężczyzna oprócz tego, że włamał się do lokalu i ukradł elektronarzędzia, pieniądze oraz produkty spożywcze, to jeszcze przygotował sobie kebab i zjadł go w „oku” kamery. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 6,5 tysiąca złotych.

W ubiegły piątek, kolneńscy policjanci dostali zgłoszenie o włamaniu do budynku, w którym znajdował się lokal gastronomiczny w Kolnie. Jak ustalili mundurowi, sprawca włamał się do lokalu przez okno do budynku. Następnie niszcząc płyty gipsowe, dostał się do lokalu gastronomicznego.

Czytaj także: Dziecko na rowerku prawie wjechało pod tramwaj. Wstrząsające nagranie [WIDEO]

Łupem włamywacza padły elektronarzędzia, pieniądze oraz produkty spożywcze. Właściciel budynku oraz baru oszacowali straty na ponad 6,5 tysiąca złotych. Sprawca wpadł, bo jego poczynania zarejestrowały kamery monitoringu. Na jednym z nagrań widać jak włamywacz przygotowuje sobie kebab z produktów znajdujących sie w barze i zjada go w lokalu.

Pracujący nad sprawą policjanci rozpoznali podejrzanego, który włamał się do lokalu. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec gminy Kolno, który był już znany policjantom ze wcześniejszych naruszeń prawa. Już trzy dni później policjanci zatrzymali podejrzanego, który trafił do policyjnego aresztu.

Czytaj także: Białoruski pogranicznik rzucał czymś w pojazd Polaków. Został nagrany [WIDEO]

Zgromadzony przez kolneńskich śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 17-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Kolno