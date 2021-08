Wojciech Nowicki zdobył dziś złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W konkursie rzutu młotem był bezkonkurencyjny, pobił też swój własny rekord życiowy. Po powrocie do domu, otrzyma jeszcze specjalną nagrodę. W mediach społecznościowych poinformował o tym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

To był wielki dzień dla Wojciecha Nowickiego. Polak w aż trzech próbach konkursu rzutu młotem uzyskał wynik lepszy niż zdobywca srebrnego medalu. Swoją najlepszą odległość osiągnął w trzeciej próbie. Poprawił wówczas swój rekord życiowy, rzucając aż 82,52 m. Jak się później okazało, to wystarczyło do złota.

Konkurs cieszy tym bardziej, że trzecie miejsce w stawce zajął Paweł Fajdek. Tym samym, panowie wyrównali wtorkowe osiągnięcie młociarek. Anita Włodarczyk i Malwina Kopron również zdobyły złoto i brąz.

Jak się okazuje, Wojciecha Nowickiego postanowił nagrodzić również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zawodnik oraz jego trenerka otrzymają nagrody pieniężne. „Po fantastycznym starcie Wojciech Nowickiego z Podlasia i jego złotym medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio podjąłem decyzję, że miasto Białystok nagrodzi naszego mistrza kwotą 30 tys. zł, a jego trenerkę Malwinę Wojtulewicz-Sobierajską kwotą 20 tys. zł” – napisał na Twitterze.

Wojciech Nowicki urodził się w Białymstoku i reprezentuje od początku kariery sportowej barwy lokalnego klubu Podlasie. Złoty medal olimpijski w Tokio to największe osiągnięcie w jego karierze, chociaż jeden olimpijski krążek ma już na koncie. W Rio de Janeiro stanął na najniższym stopniu podium.

Po fantastycznym starcie Wojciecha Nowickiego z Podlasia #Białystok i jego złotym medalu🥇na igrzyskach olimpijskich w #Tokyo2020 podjąłem decyzję, że miasto #Białystok nagrodzi naszego mistrza kwotą 30 tys. zł, a jego trenerkę Malwinę Wojtulewicz-Sobierajską kwotą 20 tys. zł. pic.twitter.com/3J8K7NftEj — Tadeusz Truskolaski (@TTruskolaski) August 4, 2021

