W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem – podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł tym samym do 6820.

W całym kraju jest obecnie 54 tys. zakażonych, o 3600 więcej niż dzień wcześniej. Od początku kryzysu epidemiologicznego, który wybuchł ponad miesiąc temu, potwierdzono 69 tys. przypadków koronawirusa.

Wyleczonych zostało dotąd 8300 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa prawie 3400 osób.

W analizie danych przedstawionych na konferencji prasowej w Rzymie odnotowano, że trzeci dzień z rzędu spada liczba nowych zakażeń. W poniedziałek było ich 3780, a w niedzielę prawie 4 tysiące. Natomiast wzrasta znowu liczba zgonów: we wtorek poinformowano o 743, podczas gdy w dwóch poprzednich dniach było ich 602 i 651.

Wzrosła m.in. liczba zgonów w Lombardii. Odnotowano ich w ciągu dnia 402, podczas gdy dobę wcześniej 320. Za pozytywną wiadomość z tego regionu uznano zaś to, że na oddziały intensywnej terapii przyjęto niską liczbę nowych pacjentów – 11.

Dotychczas w całych Włoszech przeprowadzono 296 tys. testów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)