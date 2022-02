Policjanci z Bydgoszczy poinformowali, że przeprowadzili zatrzymanie po sobotnim zgromadzeniu w Bydgoszczy. Znany patostreamer Wojciech O. wykrzykiwał ze sceny groźby pod adresem posłów, gdyby ci poparli nową ustawę Covidową. We wtorek usłyszy zarzuty.

Wojciech O. trafił do aresztu w poniedziałek. „Kryminalni z KWP i KMP w Bydgoszczy zatrzymali dziś wieczorem Wojciecha O. Mężczyzna został zatrzymany w związku z sobotnim zgromadzeniem i publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Jutro usłyszy zarzuty” – napisali w poniedziałek policjanci z Bydgoszczy na Twitterze.

Wojciech O. przemawiał podczas Bydgoskiego Protestu Stop Dyskryminacji Sanitarnej. W ręku trzymał długi kij. „Kamraci, to jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, uchwalą tę ustawę o wojnie domowej, ustawę o kapo. Ta ustawa tworzy kapo, nadkapo, podkapo – wszyscy na wszystkich będą donosić, każdy każdego będzie pilnować, stworzą piekło” – grzmiał ze sceny.

„Jeśli oni to zrobią, skazują się na śmierć i my te listy śmieci tworzymy. My ich ostrzegamy, jeżeli oni zagłosują na „tak”, to ja chcę ich zabić” – mówił. Dalej Wojciech O. wezwał zgromadzonych, aby postarali się przejąć władzę w kraju. Zapowiedział, że on sam może pełnić rolę kata. „Ja dla was będę zabijał, tak, jak wy będziecie chcieli ” – powiedział.

Bydgoski poseł Paweł Olszewski w mediach społecznościowych poinformował, że składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Wojciecha O.

Źr. RMF FM; twitter