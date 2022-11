Do wstrząsających scen doszło podczas balu charytatywnego w Lidzbarku Warmińskim. Miejscowy wójt Fabian Andrukajtis wdał się w utarczkę słowną, która przekształciła się w bijatykę. Najmocniej ucierpiał samorządowiec, którego pobito do nieprzytomności. Mężczyzna trafił do szpitala, a obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

O szczegółach zdarzenia mówiła w rozmowie z tvp.info rzeczniczka policji w Lidzbarku Warmińskim sierż. szt. Beata Szydłowska. Potwierdziła, że w nocy z piątku na sobotę około godziny 2:00 w trakcie balu charytatywnego w jednym z lidzbarskich hoteli miała miejsce „utarczka słowna między dwoma uczestnikami”.

„Jednym z nich był wójt gminy Lidzbark Warmiński; w trakcie tej kłótni z 58-latkiem (mieszkańcem miasta) miał zostać kilkukrotnie przez niego uderzony” – powiedziała rzeczniczka miejscowej policji.

Czytaj także: Mentzen zmienił nazwę partii KORWiN! Ogłoszono, na jaką

Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Wójt trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania. „Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, po przeprowadzeniu badań wypisano go do domu” – powiedziała Szydłowska. Portal ustalił jednak, że samorządowiec stracił przytomność na skutek pobicia.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze. „Wszystkie okoliczności zdarzenia są ustalane przez policjantów. Po przesłuchaniu uczestników i świadków zdarzenia podejmiemy dalsze decyzje” – powiedziała.

Aktualnie wójt gminy Lidzbark Warmiński przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Źr. o2.pl