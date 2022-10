Prezydent Ukrainy zwrócił się z ważnym apelem do swoich współobywateli, którzy nadal przebywają na terenach okupowanych przez wojska rosyjskie. Wołodymyr Zełenski wskazał, czego powinni za wszelką cenę unikać.

Podczas wieczornego wystąpienia Wołodymyr Zełenski zwrócił się ze szczególnym apelem do mężczyzn zamieszkujących obszary kontrolowane przez wojska rosyjskie. „Szczególnie chcę zwrócić się do naszych rodaków na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy. (…) Okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii. Tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku” – mówił.

Czytaj także: Biden podsumował położenie Putina. Użył dosadnych słów

„Unikajcie tego, jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

„Jeśli nie możecie tego zrobić i znajdziecie się w rosyjskich strukturach wojskowych, to spróbujcie przy pierwszej okazji złożyć broń i przejść na pozycje ukraińskie. A co najważniejsze, chrońcie swoje życie. I pamiętajcie, aby pomóc innym naszym rodakom. Naszym wspólnym zadaniem jest wytrwanie. Musimy stawić czoła okupantom” – powiedział Zełenski.

Czytaj także: Tak Białorusini powitali Rosjan. Nagranie hitem sieci [WIDEO]

W środę Władimir Putin ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w okupowanych regionach Ukrainy. Chodzi o tzw. Doniecką i Ługańską Republiki Ludowe oraz obwody zaporoski i chersoński.

Źr. dorzeczy.pl