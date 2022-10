Most Krymski zniszczony. Na obiekcie łączącym Rosję z okupowanym półwyspem doszło najprawdopodobniej do eksplozji. Eksperci już teraz spekulują, w jaki sposób przeprowadzono akcję. Swoją koncepcją podzielił się Jarosław Wolski.

W sobotę rano media obiegły nagrania i zdjęcia ukazujące płonący most krymski. Obiekt, który łączył Rosję z okupowanym Krymem, został uszkodzony zarówno w części kolejowej, jak i części drogowej.

Wciąż nie wiadomo, kto i w jaki sposób doprowadził do zniszczenia. Pewne jest, że na miejscu doszło do eksplozji. Z doniesień mediów ukraińskich wynika, iż przyczyną była operacja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Rafał Wolski podzielił się ciekawą hipotezą, w której sugeruje, iż mogliśmy być świadkami eksplozji z wykorzystaniem tzw. SVBIED – czyli Samobójczego Pojazdu z Improwizowanymi Ładunkami Wybuchowymi.

1/n OK, po konsultacji z @MPiekarski24 i @spadak6 – chyba jednak hipoteza o SVBIED jest najlepszym ale nie pasującym idealnie wyjaśnieniem tego jak zniszczono most. Za tą hipotezą przemawia: – widoczne wideo z eksplozją ciężarówki – latające płonące opiłki po eksplozji pic.twitter.com/4yNlJw36r7

3/n

na most rzekomo monitorowany, sprawdzany i prześwietlany oznacza albo monstrualny burdel w RUS albo jakąś koronkową operację SBU

– widok zarwanej jezdni nie jest jednoznaczny co do tego jak doszło do eksplozji



Na razie trudno spekulować więcej. #wojnanaukrainie #wojna2022