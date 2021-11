Skoro pan nie chce słuchać tego, co mamy do powiedzenia, to nie będziemy do pana programu przychodzić w ogóle, bardzo dziękuję – ogłosił Dariusz Joński. Poseł Koalicji Obywatelskiej opuścił studio programu „Woronicza 17” TVP Info. Teraz wydał krótkie oświadczenie w tej sprawie.

Podczas dzisiejszego wydania programu „Woronicza 17” TVP Info doszło do nieprzyjemniej sytuacji. Prowadzący Miłosz Kłeczek starł się z Dariuszem Jońskim. Dziennikarz dopytywał posła KO o to, jaki pomysł na zahamowanie inflacji ma Donald Tusk, w odpowiedzi został nazwany „funkcjonariuszem PiS” oraz „panem Kłeczkiem”.

Joński był zażenowany sposobem prowadzenia programu. Zarzucał dziennikarzowi, że nie pozwala mu dojść do słowa i w końcu zdecydował się na opuszczenie programu. – Skoro pan nie chce słuchać tego, co mamy do powiedzenia, to nie będziemy do pana programu przychodzić w ogóle, bardzo dziękuję – oświadczył przed wyjściem. – Poseł Joński abdykował – podsumował dziennikarz TVP Info.

Kłeczek odniósł się do sytuacji po programie. „Pan Joński @Dariusz_Jonski przyszedł do programu #Woronicza17 z gotowym scenariuszem, który zakładał: 1) wejście 2) autokompromitację 3) wyjście” – napisał.

Joński odpowiada na wydarzenia w Woronicza 17. Klarowna deklaracja

W sieci pojawiło się również krótkie oświadczenie Jońskiego. „Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka” – zapowiedział.

