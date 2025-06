Sejm zagłosował ws. wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska. „Za” udzieleniem wotum było 243 parlamentarzystów, z kolei „przeciw” zagłosowało 210 posłów.

W środę odbyła się debata nad wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska. Szef rządu zwrócił się do parlamentarzystów z długim, blisko godzinnym wystąpieniem, w którym odniósł się do bieżących problemów.

– Jeśli ktoś nie wierzy w to, że damy radę, albo jeśli ktoś chciałby zamienić koalicję rządzącą w takie targowisko próżności czy konfliktów, to niech nie głosuje dzisiaj za wotum zaufania – oświadczył.

– Niech głosują za wotum zaufania ci, którzy naprawdę wierzą w to, że przez 2,5 roku doprowadzimy do kolejnych sukcesów naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej, że tylko temu będą poświęcać czas. Że nie zgubimy tego, co dla nas najważniejsze, spierając się o detale – dodał.

Rząd uzyskał wotum zaufania. „Za” zagłosowało 243 posłów

Głosowanie przebiegło po myśli premiera. „Za” udzieleniem wotum było 243 parlamentarzystów, z kolei „przeciw” zagłosowało 210 posłów.

