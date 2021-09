Za nami pierwszy dzień 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nie obyło się bez wpadek. Jedną z nich zaliczyli realizatorzy, którzy po występie Karoliny Stanisławczyk dopuścili do tego, że usłyszano zakulisową wypowiedź prowadzącej Małgorzaty Tomaszewskiej.

Pierwszego dnia podczas festiwalu w Opolu upamiętniono nieżyjące gwiazdy polskiej estrady. W koncertach wzięli udział między innymi Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Natalia Kukulska czy Karolina Stanisławczyk.

I to właśnie po występie tej ostatniej doszło do wpadki z udziałem prowadzącej Małgorzaty Tomaszewskiej. Widzowie usłyszeli uwagę prowadzącej, która skierowana była jedynie do realizatorów. „Mikołaj, jeszcze kraj wyjechał mi…” – powiedziała.

Tomaszewska w ten sposób odniosła się do potocznego określenia ruchomego statywu na kamerę. Mimo wpadki, po chwili prowadząca z uśmiechem wyszła na scenę i pewnie wypowiedziała kolejne kwestie.

Żr.: Plejada