Do groźnego wypadku doszło w jednym z wieżowców na terenie Lublina. Mężczyzna wpadł do szybu windy. Nie wiadomo dokładnie, jak do tego doszło, bo nieprzytomnego poszkodowanego karetka zabrała do szpitala.

Wstrząsające sceny rozegrały się w jednym z wieżowców przy ul. Śliwińskiego w lubelskiej dzielnicy Czechów. W sobotę około godziny 13:00 mężczyzna wpadł do szybu windy.

„Wiemy, że to nie jest mieszkaniec tego bloku. Na ten moment nie znamy jego wieku. Mężczyzna wpadł do szybu windowego z dużej wysokości. Karetka zabrała go do szpitala z obrażeniami ciała” – przekazała w sobotę komisarz Anna Kamola z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, cytowana przez m.in. przez Polsat News.

Na miejscu pracują strażacy, policjanci i służby obsługujące windy. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Źr. Polsat News