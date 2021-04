Portal Onet.pl poinformował czytelników o urodzinach Donalda Tuska w dość oryginalny sposób. Wpis serwisu dosadnie skomentował Samuel Pereira z TVP Info.

22 kwietnia Donald Tusk świętował swoje 64. urodziny. Były premier opublikował z tej okazji krótki wpis. „Will you still need me, will you still feed me, When I’m sixty-four” („Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, kiedy będę miał 64 lata?”).

Wpis szefa Europejskiej Partii Ludowej nawiązywał nie tylko do wieku, ale również do refrenu piosenki grupy The Beatels „When I’m Sixty Four”.

O urodzinach byłego premiera pisał m.in. portal Onet.pl. „Użytkownicy mediów społecznościowych docenili poczucie humoru solenizanta, a jego wpis spotkał się z licznymi reakcjami internautów” – czytamy na profilu „Onet Styl Życia” na Facebooku.

Wpis dostrzegł Samuel Pereira, szef portalu tvp.info. „Bartosz Węglarczyk miał powiedzieć kiedyś w Onecie, że dzięki RASP i Dekanowi, wraz z Dziubką i Schwertnerem wyznaczą nowe standardy dziennikarstwa. Miał rację” – podsumował.

Bartosz Węglarczyk miał powiedzieć kiedyś w Onecie, że dzięki RASP i Dekanowi, wraz z Dziubką i Schwertnerem wyznaczą nowe standardy dziennikarstwa. Miał rację.https://t.co/9r01savTDJ pic.twitter.com/CggcoTCsIS — Samuel Pereira (@SamPereira_) April 25, 2021

Wcześniej na koncie Pereiry pojawiły się wpisy dotyczące urodzinowej grafiki zamieszczonej na profilu Radia ZET. „Jeszcze godzina. Radio Zet prosi. Czego życzycie Donaldowi Tuskowi?” – napisał.

Jeszcze godzina. Radio Zet prosi. Czego życzycie Donaldowi Tuskowi? pic.twitter.com/lIHMzxcx1r — Samuel Pereira (@SamPereira_) April 22, 2021

Jeżeli pokażecie mi w Zetce takie zdjęcie z życzeniami dla Jarosława Kaczyńskiego lub chociaż Premiera Morawieckiego – uznam, że są to wolne media.

Jeżeli nie pokaże mi nikt – to nie mam zamiaru czytać kitów i bredni o wolnych mediach. pic.twitter.com/hKSl1IoPdY — Aleksandra Wasilewska (@OlaWasilewska77) April 22, 2021