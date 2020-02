View this post on Instagram

Pawle, swoim talentem, dobrocią, życzliwością i ciężką pracą uczyniłeś nasz świat lepszym miejscem. Ale Twoim dziełem jest także wspaniała, kochająca się i pełna twórczej pasji RODZINA. Jestem z Nią myślami i modlitwą. A Ty, Pawle nigdy nie znikniesz z naszego życia. Do zobaczenia, Przyjacielu. #pawelkrolikowski #🖤