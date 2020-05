Spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu – m.in. takie zmiany dot. środowiska akademickiego znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczę antykryzysową 3.0) prezydent podpisał wpołowie maja. Wśród przepisów kilka dotyczy środowiska akademickiego. W noweli są m.in. zapisy dające uczelniom możliwość wprowadzenia zmian w zasadach i terminach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 (chodzi też o zmiany dotyczące przyjmowania na studia laureatów olimpiad). Pojawiła się również możliwość zmian w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich.

Zawieszenie spłaty kredytów studenckich do 6 miesięcy. Znamy szczegóły

Poza tym nowe przepisy dotyczą zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. “Kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” – napisano w uzasadnieniu. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

O rok przesuwa się termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki (czyli obowiązującej od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wcześniej był na to czas do końca 2021 r., a teraz – do końca 2022 r.

Wydłużony zostanie także okres przejściowy, w którym osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy do osiągnięć publikacyjnych zaliczyć mogą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism.

Senat pracował nad przepisami dot. COVID-19 w Polsce

W czasie prac nad ustawą Senat odrzucił znajdujące się tam zmiany przepisów, które nie mają związku z COVID-19. Sejm jednak nie przychylił się do opinii Senatu i zmiany te wprowadził. Chodziło o nowelizację ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przyjęte przepisy dotyczące prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczą przygotowania przez uczelnię odpisu dyplomu dla studenta. Znalazły się tam też elementy związane z funkcjonowaniem Sieci Łukasiewicz. A także zapisy dot. funduszu stypendialnego w uczelni.

Nowelizacja umożliwia również instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Dotychczasowe przepisy ograniczały Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności, co utrudniało np. realizację inwestycji. Zmiana doprecyzowuje, że środki z subwencji mogą zostać przeznaczone także na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, autorka: Ludwika Tomala