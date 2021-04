Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Radia ZET, że przywrócenie stacjonarnej edukacji to absolutny priorytet rządu. Władze chcą, by jeszcze przed wakacjami wszyscy uczniowie wrócili do szkół.

Spadki zakażeń, jakie obserwujemy w ostatnich dniach sprawiają, że coraz więcej osób wygląda powoli znoszenia obostrzeń. Od poniedziałku otwarte zostały przedszkola i żłobki oraz przywrócono możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Kolejne decyzje mają zapadać jeszcze w tym tygodniu.

Minister zdrowia zapowiedział na antenie Radia ZET, że prawdopodobnie jeszcze pod koniec maja może zostać zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa. Na przełomie maja i czerwca możemy spodziewać się również stopniowego luzowania obostrzeń – od usług, przez handel wielkopowierzchniowy, sklepy budowlane i galerie. Dopiero później otwarte mają zostać hotele, restauracje i kluby fitness, choć nie jest wykluczone, że do otwarcia ogródków restauracyjnych dojdzie wcześniej.

Jednak priorytetem dla rządzących jest w tym momencie edukacja. Adam Niedzielski zapowiedział, że rządzący chcieliby powrotu wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej jeszcze przed wakacjami. „Absolutnym priorytetem będzie edukacja. Na razie mówimy tylko o powrocie klas I-III. Jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych. Będziemy robili wszystko i mamy taki plan z ministrem Przemysławem Czarnkiem, żeby cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami” – powiedział.

Czytaj także: Już wkrótce wyjdziemy na zewnątrz bez maseczki? Minister zdrowia podał termin

Źr.: Radio ZET