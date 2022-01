Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” nie wykluczył scenariusza przedterminowych wyborów. Polityk odniósł się również do błędów związanych z Polskim Ładem. „To się nie powinno zdarzyć” – wyznał.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” pytany był między innymi o kwestię przedterminowych wyborów. Prezes PiS nie wykluczał takiego scenariusza. „Prawo i Sprawiedliwość ma pełną wolę doprowadzenia do kolejnego zwycięstwa, najlepiej w wyborach w roku 2023. Choć może się zdarzyć, że będzie to wcześniej. To co prawda mało prawdopodobne, ale wykluczyć tego całkowicie nie można” – powiedział. „W takiej sytuacji też będziemy walczyć o zwycięstwo. Mamy wielką szanse wygrać, ale pewne elementy w sposobie naszego działania też muszą się zmienić” – dodał.

Prezes PiS odniósł się również do problemów związanych z Polskim Ładem. „Przyczyną jednorazowej mniejszej wypłaty w niektórych przypadkach był błąd w naliczaniu podatków. Jest już korekta rozporządzenia ministra finansów, które zostanie tak poprawione, by te błędy się nie mogły powtórzyć. Każdy nauczyciel, który stracił w styczniu, dostanie wyrównanie w lutym. Rzecznik rządu przeprosił za tę sytuacje, i słusznie, bo to się nie powinno zdarzyć” – mówił.

Jednocześnie Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie potrafi przeprosić i wycofać się z tego, co zostało zrobione źle. „Wnioski z tego zostaną wyciągnięte. Ale bardzo wszystkich proszę, by widzieć to wszystko w odpowiedniej skali. My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. Nie zmienia to faktu, że ogólna jakość naszych rządów jest w porównaniu z tym, co prezentowali nasi poprzednicy, jak niebo i ziemia” – powiedział.

Żr.: Sieci