Wybuch w miejscowości Przewodów na Lubelszczyźnie. Telewizja Republika pokazała pierwsze nagranie z miejsca zdarzenia. Rzecznik rządu apeluje o niepublikowanie niepotwierdzonych informacji.

Wiadomo, że w miejscowości Przewodów (woj. lubelskie) doszło do eksplozji. Z informacji Radia Lublin wynika, że zdarzenie miało miejsce ok. 15:40. Do wybuchu doszło na wadze najazdowej, gdzie ciągniki wwożą towary.

W sieci pojawiło się pierwsze nagranie z miejsca zdarzenia. Na filmie opublikowanym przez Telewizję Republika widać zniszczoną naczepę ciągnika, uszkodzoną maszynę i wielką wyrwę w ziemi.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

Głos ws. doniesień medialnych zabrał rzecznik rządu Piotr Müller. – Wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe, w najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej. Apeluję aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji – podkreślił Piotr Müller w rozmowie z dziennikarzami.

Jestem świadom informacji z Przewodowa. Mam relacje od kilkunastu mieszkańców regionu. Poczekajmy jednak na oficjalne informacje, które pojawią się po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. — Łukasz Bok (@LukaszBok) November 15, 2022

– My będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu, które się teraz odbędzie, po przedstawieniu informacji przez służby, które o tych wydarzeniach poinformują – zapewnił.