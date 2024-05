Silny wybuch w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Z informacji przekazanych przez radio RMF FM, do eksplozji doszło podczas zajęć. Na chwilę obecną wiadomo, że dziewięć osób odniosło obrażenia.

O sprawie informuje również Wirtualna Polska, która cytuje ogn. Marcina Tecława, rzecznika Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Przekazał, że wybuch nastąpił przed południem podczas trwających zajęć.

„Najprawdopodobniej doszło wówczas do wybuchu oleju. Dostaliśmy takie zgłoszenie, ale nie interweniowaliśmy, bo szkoła przeprowadziła akcję we własnym zakresie. Ostatecznie dziewięć osób zostało poparzonych. To poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Osiem z nich trafiło już do szpitali” – powiedział rzecznik.

Jak informuje WP, w sali fizykochemii trwały zajęcia z wykorzystaniem urządzenia, które służy do badania zapłonu cieczy palnych. „W pewnym momencie doszło do zdarzenia, w wyniku którego poszkodowanych zostało dziewięciu uczniów naszej szkoły” – mówi bryg. Rafał Wypych, rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów w Poznaniu, cytowany przez serwis.

Gdy nastąpił wybuch, w sali przebywało ok 20 osób. Wszystkie zdołały wyjść o własnych siłach. Ratownicy zabrali osiem osób do szpitala. Poparzenia na ich ciele nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia.

Rzecznik szkoły dodał, że obecnie trwają działania prowadzone przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Nie wiadomo, jaki był mechanizm tego zdarzenia.

Przeczytaj również:

Źr. wp.pl; RMF FM