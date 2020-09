Wygląda na to, że wyciek z fabryki firmy farmaceutycznej spowodował rozwój kolejnej choroby w Chinach. Komisja do spraw zdrowia w Lanzhou poinformowała, że brucelozą zaraziło się ponad 3 tysiące osób.

3245 osób zaraziło się brucelozą – poinformowała komisja do spraw zdrowia w Lanzhou, stolicy prowincji Gansu w Chinach. Do tej pory nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych, a przebadano łącznie 21 847 osób.

Jak podaje komisja, rozwój choroby w regionie spowodowany był wyciekiem w fabryki farmaceutycznej Zhongmu Lanzhou. Miał on miejsce w lipcu i sierpniu zeszłego roku podczas produkcji szczepionek dla zwierząt. W fabryce stosowano przeterminowane środki dezynfekujące i odkażające, przez co nie wszystkie bakterie zostały wyeliminowane. Zanieczyszczony gaz spowodował, że bakterie przeniosły się do powietrza.

Bruceloza to choroba znana również pod nazwą gorączka maltańska oraz gorączką śródziemnomorska. Większość osób zakaża się poprzez żywność lub wdychając bakterie z powietrzem. Choroba rzadko przenosi się z człowieka na człowieka. Może powodować takie objawy, jak gorączka, zmęczenie, bóle mięśni oraz bóle głowy, w skrajnych przypadkach może prowadzić do obrzęku narządów lub zapalenia stawów.

Źr.: o2