We francuskich mediach opublikowano zapis rozmowy Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego z 24 lutego 2022 r. Rozmowa Macrona z Zełenskim odbyła się więc dokładnie w dniu rozpoczęcia się rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Telefoniczna rozmowa Macrona z Zełenskim odbyła się 24 lutego po godzinie 16:00. Prezydent Ukrainy przedstawiał francuskiemu przywódcy dramatyczny obraz wydarzeń tuż po rosyjskiej napaści na jego kraj.

„To jest naprawdę straszne, co robi Rosja. Są w kolejnych miastach, w centrach niektórych regionów. Na miejscu mają już czołgi i samoloty. Są w Kijowie. Walczymy w Kijowie, Emmanuel” – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił, że Rosjanie zaatakowali z wielu kierunków, a w niektórych miastach pojawiły się siły specjalne Rosji. „Walczymy wszędzie na naszym terytorium. Wojska są wszędzie. To jest niewyobrażalne. To nie jest to samo co w 2014 r. To dużo więcej” – mówił Zełenski. „To jest wojna totalna” – stwierdził Macron.

Rozmowa Macrona z Zełenskim pojawiła się w mediach w postaci nagrania wideo. Prezydent Francji rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem za pośrednictwem telefonu.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Zełenski zaapelował do Macrona, by ten wpłynął na Putina. „Jesteśmy pewni, że europejscy przywódcy i Joe Biden mogą zadzwonić do Putina i powiedzieć, by przestał. I on się zatrzyma” – stwierdził prezydent Ukrainy.

„Jak tylko dostanę odpowiedź Rosji, zrobię to. Pozwól mi wrócić później do ciebie z informacjami, co możemy zrobić. Z pewnością bardzo niewiele zmieni się po stronie rosyjskiej, ale pozwól mi porozmawiać z moimi ludźmi” – odparł Macron.

Źr. wPolityce.pl; twitter