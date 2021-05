20 maja szczęśliwiec z Polski wygrał gigantyczne pieniądze. Wszystko dzięki zakładowi w Lotto. Główną nagrodę odnotowano w jednym z miast na Pomorzu.

O zwycięstwie w Lotto poinformował oficjalny serwis Totalizatora Sportowego. Wiadomo, że szczęśliwiec, który zgarnął główną nagrodę, skreślił na kuponie następujące liczby: 30, 35, 43, 45, 46, 48.

Osoba, która wygrała główną nagrodę, zgarnęła niemal 12 milionów złotych. Wygrana padła w Żeliszewie w województwie pomorskim. Nie wiadomo jednak czy zwycięzca pochodzi z tej miejscowości, czy jedynie tam przebywał i podczas wizyty w Żeliszewie skreślił kupon.

📣 Ponad 1️⃣1️⃣,7️⃣ mln zł w #Lotto w #Żelistrzewo (kaszubska miejscowość w województwie #pomorskie) w punkcie LOTTO przy ul. Lipowej 4❗Czy wygrana🍀 trafi do mieszkańca tej miejscowości czy może do turysty odwiedzającego te malownicze🌄 okolice🤔❓Tego nie wiemy🤷‍♂️😉 #GrajwLOTTO pic.twitter.com/tWIsBS7580 — Totalizator Sportowy (@totalizator_sp) May 21, 2021

To jednak nie koniec. Powody do radości ma też bowiem osoba, która zagrała w kolekturze przy ul. Wrocławskiej 13 w Siemianowicach Śląskich i trafiła „szóstkę” w Lotto Plus wartą 1 000 000 zł. W losowaniu Lotto Plus z 20 maja padły liczby: 16, 21, 25, 28, 31, 36.

Totalizator Sportowy poinformował, że podczas czwartkowej kumulacji Lotto poza główną wygraną padło ponad 410 tys. wygranych niższego stopnia o łącznej wartości ponad 15 mln. „Gracze Lotto zasili Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą ponad 9,8 mln zł, a Fundusz Promocji Kultury ponad 2,6 mln zł” – przekazał Totalizator Sportowy.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 21:50 w TVP 3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube.