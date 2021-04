Nowy wariant koronawirusa, oznaczony jako A.VOl.V2 wykryty został w południowej Afryce. Jak podają eksperci, ma w genomie co najmniej 31 mutacji. Czyni go to najbardziej zmutowanym wariantem wykrytym do tej pory.

Nowy wariant koronawirusa A.VOl.V2 został wykryty w Angoli. Istotne jest jednak, że odkryto go u osób, które przyjechały z Tanzanii. Na ten moment eksperci nie potrafią jeszcze wskazać, skąd dokładnie pochodzi. Prawdopodobnie jego źródłem może być właśnie Tanzania.

Wiadomo, że prawdopodobnie jest to najbardziej zmutowana odmiana, ponieważ w jego genomie jest co najmniej 31 mutacji. Sprawia to, że może być znacznie bardziej niebezpieczny niż te, które znamy obecnie. Na razie nie wiadomo, czy będą na niego działały obecnie stosowane szczepionki.

Szef amerykańskiego urzędu do spraw zdrowia John Nkengasong wskazał, że jest to z pewnością „wariant budzący niepokój”. Jego poznanie wymaga jednak dokładniejszych badań.

Źr.: o2