Niepokojące informacje napływają do nas z Afryki. Okazuje się, że w jednym z państw wykryto przypadek groźnego wirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije na alarm.

Przypadek wirusa Marbug, bo tak nazywa się nowy wirus, został wykryty w Gwinei. Potwierdził to tamtejszy resort zdrowia. Wirusa, który należy do tej samej grupy wirusów, co te wywołujące Ebolę, wykryto niedługo po wygaszeniu epidemii wspomnianej choroby.

Próbki pobrane od zmarłego pacjenta i przetestowane przez laboratorium terenowe w Gueckedou, a także krajowe laboratorium gorączki krwotocznej Gwinei okazały się pozytywne na obecność wirusa Marburg. Kolejne z analiz, które przeprowadzono potwierdziły te doniesienia.

Głos ws. nowego wirusa zabrali przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dr Matshidiso Moeti, dyrektor regionalna WHO w Afryce, potwierdza, że przypadek wirusa Marbug został odnotowany w Gwinei. Dodaje również, że wirus ma potencjał, by się rozprzestrzeniać.

„Pierwszy w historii przypadek wirusa Marburg w Afryce Zachodniej został potwierdzony w Gwinei. Doceniamy czujność i szybką akcję dochodzeniową pracowników służby zdrowia w Gwinei” – powiedziała Moeti. „Potencjał rozprzestrzeniania się wirusa Marburg na szeroką skalę oznacza, że ​​musimy go powstrzymać” – dodała lekarka, przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia.

Dr Moeti przyznała także, że współpracuje z władzami Gwinei, by najszybciej jak to możliwe zareagować na pierwszy przypadek wirusa Marbug. Działania będą opierać się na walce z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola, który nękał ten kraj.

Wirus Marburg po raz pierwszy wykryto w Niemczech w 1967 roku. Ostatnia duża epidemia tego wirusa miała miejsce w prowincji Uige w Angoli w 2005 roku.

