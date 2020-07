Niezwykły wyczyn kibiców żużlowej sekcji Motoru Lublin jest naprawdę godny podziwu. Aby obejrzeć piątkowy mecz zespołu, wynajęli aż 18 dźwigów. Zdjęcie niezwykłej trybuny drużyna udostępniła w mediach społecznościowych.

Żużel w Lublinie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku po wielu latach do PGE Ekstraligi awansował Motor Lublin. Nic więc dziwnego, że karnety na mecze rozeszły się w mgnieniu oka. Jednak plany, zarówno żużlowców jak i kibiców, pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

W myśl obowiązujących obostrzeń, na stadionie może przebywać jedynie część kibiców. Dla niektórych nie jest to jednak przeszkodą, czego dowodem jest to, co stało się podczas piątkowego meczu Motoru z MRGARDEN GKM Grudziądz.

Media społecznościowe obiegło zdjęcie dźwigów, które stanęły obok stadionu. Okazało się, że kibice wynajęli aż 18 dźwigów, z których stworzyli prawdziwą podniebną trybunę. Oczywiście wynajęcie pojazdów jest znacznie droższe niż zakup biletu na mecz, ale czego się nie robi, by zobaczyć ukochaną drużynę.

Zawodnicy odwdzięczyli się kibicom znakomitym występem. Motor Lublin wygrał bowiem z drużyną z Grudziądza aż 58:32.

Źr.: Sport.pl, Facebook/Speedway Motor Lublin