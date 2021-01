Prokuratura potwierdziła, że 13-letnia Patrycja z Bytomia była w ciąży. W piątek poznaliśmy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanej nastolatki. Śledczy wskazali również, co było bezpośrednią przyczyną zgonu.

W piątek poznaliśmy nowe fakty dotyczące zbrodni w Piekarach Śląskich. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska poinformowała o wstępnych wynikach sekcji zwłok.

Wiadomo, że zabójca zadał ofierze wiele ran kłutych. – Zmarła w wyniku rany kłutej serca. Na ciele ujawniono kilkanaście ran kłutych klatki piersiowej oraz brzucha, jak też gardła – podkreśliła przedstawicielka prokuratury (cytat za wyborcza.pl).

Podczas sekcji zwłok potwierdziły się również wcześniejsze spekulacje o ciąży 13-latki. – Prokuratura potwierdza, że pokrzywdzona była w ciąży – powiedziała prokurator Smorczewska.

Przedstawicielka prokuratury nie chciała jednak udzielać szczegółowych informacji dotyczących ustaleń. – Żadnych więcej informacji w tym zakresie dla dobra śledztwa nie podajemy – zastrzegła.

Prokuratura potwierdza: 13-letnia Patrycja z Bytomia, której ciało znaleziono w środę w Piekarach Śląskich była w ciąży. Bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczynki była rana kłuta serca. pic.twitter.com/pBGReBCwBB — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) January 15, 2021

Zabójstwo Patrycji z Bytomia. Sprawcą zbrodni był jej 15-letni kolega

Ciało poszukiwanej 13-latki znaleziono w środę, na terenie nieużytków rolnych w Piekarach Śląskich. W toku śledztwa ustalono, że sprawcą zbrodni jest 15-letni Kacper – bliski znajomy ofiary.

Nastolatek dokonał morderstwa na kilka godzin przed ukończeniem 15. roku życia, co oznacza, że nie podlega on odpowiedzialności karnej. Za swój czyn Kacper będzie mógł trafić do poprawczaka. Jego sprawę poprowadzi sąd rodzinny i dla nieletnich.