Prawo i Sprawiedliwość wygrało kolejne wybory parlamentarne w Polsce. Jednak na razie mamy do czynienia jedynie z wstępnymi, sondażowymi wynikami wyborów tzw. exit poll. Ekspert Marcin Palade, który regularnie przewidywał wyniki wyborcze, apeluje, aby tym razem wstrzymać się z wyciąganiem wniosku. Zwraca uwagę na jeden, kluczowy fakt dotyczący wyniku wyborów.

Przypomnijmy, że zgodnie z prognozami przedwyborczych badań sondażowych wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem – 36,8 proc. Drugie miejsce ma Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga – 13 proc., Lewica – 8,6 proc., oraz Konfederacja – proc. 6,2 proc.

Już teraz wiadomo, że wybory parlamentarne w 2023 roku przejdą do historii z uwagi na ogromną frekwencję, która przekroczyła 70 proc. To oznacza, że wyniki exit poll mogą być nietrafne…

Zwraca na to uwagę Marcin Palade. Ekspert, który od lat przedstawia analizy zmian poparcia partii, wskazuje, iż należy poczekać na ostateczne wyniki ogłoszone przez PKW, zwłaszcza, że sondaż exit poll miał dość duży odsetek odmów odpowiedzi.

To co kluczowe po godz. 21 to informacja jaki był procent odmów odpowiedzi w exit poll. Jeśli wysoki (np. 10%-20%) to wyniki predykcji mogą sporo różnić się od wyników podanych przez PKW.