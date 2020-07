Bardzo groźny wypadek miał miejsce w miejscowości Bogusławice koło Częstochowy na DK1. W zdarzeniu wziął udział autokar oraz dwie ciężarówki. Jeden z TIR-ów stanął w płomieniach. Obrażenia odniosło co najmniej 30 osób, z czego 6 jest w stanie ciężkim.

Wypadek nastąpił tuż przed godziną 15:00. Jak informuje radio RMF FM, na miejsce udały się śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego i Opola oraz śmigłowiec wojskowy MI-8.

#PILNE: Wypadek na DK-1 w Bogusławicach z udziałem ciężarówek i autobusu. Wybuchł pożar. Na miejsce wezwano śmigłowce LPR. pic.twitter.com/DLWqxeA6my — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) July 2, 2020

Większość pasażerów autokaru zdołała samodzielnie wydostać się z pojazdu. Ratownicy musieli jednak ewakuować niektóre osoby. Kierowca pojazdu był zakleszczony za kierownicą, ale służbom udało się go wydostać z pułapki.

Jeden z TIR-ów, który stanął w płomieniach przewoził niebezpieczne substancje. Nie wiadomo jednak, co dokładnie, bo w ogniu spłonęły dokumenty przewozowe.

Najbardziej poszkodowani trafili już do szpitali. „Najciężej ranni trafią do szpitali specjalistycznych na pokładach śmigłowców , po to, żeby nie blokować najbliższych szpitali dla karetek” – powiedziała RMF FM Justyna Sochacka z LPR.

Wypadek całkowicie zablokował trasę w kierunku Warszawy.

