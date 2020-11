Dramatyczny wypadek miał miejsce w środę przed północą w miejscowości Opatkowice w gminie Puławy na terenie województwa lubelskiego. Mężczyzna kierujący osobowym samochodem marki peugeot, na łuku drogi zjechał z jezdni, a następnie z wysokiego nasypu, po czym po uderzeniu w drzewo dachował, ostatecznie wpadając do wody. Zdarzenie okazało się wyjątkowo tragiczne, bo w jego wyniku zginęło troje nastolatków.

Tragiczny wypadek nastąpił w środę w nocy tuż po godzinie 23:00 na drodze z Opatkowic do Łęki. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym marki peugeot na wzniesieniu i łuku drogi biegnącej przez wał wiślany, zjechał z drogi, a następnie z nasypu wału wiślanego gdzie wybiło go w powietrze. Samochód uderzył w drzewo, po czym dachował i wpadł do zbiornika wodnego, kołami do góry.

Służby ratownicze zostały powiadomione bardzo szybko, przez osoby, które jechały samochodem osobowym z przeciwnego kierunku jazdy. Na miejsce wypadku, poza policją zadysponowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Sytuacja była wyjątkowo trudna, bo konieczne było użycie przez straż specjalistycznego sprzętu żeby wydostać z auta młode osoby. Jak się okazało podróżowało nim troje nastolatków.

Wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny

Mimo natychmiast podjętych czynności ratowniczych oraz bardzo długo prowadzonej reanimacji, życia uczestników wypadku niestety nie dało się uratować. Ofiary śmiertelne to dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat z powiatu opolskiego oraz 15-latka pochodząca z powiatu puławskiego.

Miejscowi policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Źr. Lubelska Policja