Przerażający wypadek w Tatrach. Turystka podczas schodzenia w rejonie przełęczy Zawrat runęła w przepaść. Na miejsce wysłano śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Co było powodem tragedii?

Na numer dyżuru TOPR wpłynęło zgłoszenie o wypadku w rejonie Zawratu w poniedziałek, po godzinie 19. Ratownicy podjęli decyzję, na podstawie analizy pogody, by wysłać na miejsce śmigłowiec.

Ekipa dotarła w rejon wypadku błyskawicznie, jeszcze przed godziną 20. Na miejscu odnaleziono zwłoki turystki. Niedaleko był jej partner. Mężczyzna został zabrany do śmigłowca i przetransportowany do Zakopanego. Akcja ratunkowa zakończyła się po 21.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu zdarzenia nie są jeszcze znane. Prawdopodobnie doszło do potknięcia lub poślizgnięcia na niestabilnym śnieżno-skalnym terenie. Zawrat (2159 m n.p.m.) jest wąską przełęczą we wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich. Oddziela Zawratową Turnię od Małego Koziego Wierchu. To skrajny punkt szlaku Orlej Perci, który jest powszechnie uznawany za najniebezpieczniejszy w Tatrach.

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Z Przełęczy Zawrat spadła kobieta – poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak przekazał dyżurny TOPR, do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Ratownicy ewakuowali ciało turystki. Partnerowi kobiety udzielono pomocy. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 12, 2023

Koło 20.00 nad naszą Redakcją przelecial Sokół. Niestety to kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Śmigłowiec z ratownikami TOPR poleciał w rejon Zawratu. Wiadomo, że ofiarą tragedii jest młoda turystka #Tatry pic.twitter.com/il5eceXP99 — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) June 12, 2023