Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Zdziechów na terenie województwa mazowieckiego. Doszło tam do zderzenia dwóch busów. Dwie osoby nie żyją, siedem trafiło do szpitala.

Do tragedii doszło w czwartek po południu w miejscowości Zdziechów koło Szydłowca (województwo mazowieckie). Na starej Drodze Krajowej nr 7 doszło do zderzenia dwóch busów. Jeden z nich to bus należący do Poczty Polskiej.

Portal „Nasz Szydłowiec” poinformował, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. To kierowca busa osobowego oraz jedna z pasażerek. Poszkodowanych zostało 12 osób, spośród których siedem trafiło do szpitala.

Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną tragedii.

Źr.: Facebook/Nasz Szydłowiec