W wypadku w Krakowie zginęło czterech młodych mężczyzn. Od wczoraj trwają spekulacje, kto był kierowcą samochodu. Policja wydała komunikat, w którym przedstawiła najnowsze ustalenia.

W nocy z piątku na sobotę doszło do wypadku w Krakowie. Wstępne ustalenia wskazują, iż kierujący pojazdem renault megane jadąc al. Krasińskiego w stronę mostu Dębnickiego stracił panowanie na autem. Przejechał przez skrzyżowanie z ogromną prędkością i uderzył w słup. Następnie auto stoczyło się po schodach, dachując i zatrzymało się dopiero na murku na bulwarze Czerwińskim.

W wypadku zginęło czterech młodych ludzi. Jedną z ofiar był syn znanej celebrytki z programu „Królowe życia” – Patryk P. Media spekulują, kto prowadził samochód. W związku z wątpliwościami komunikat wydała policja.

Kto był kierowcą? Policja wydała komunikat

„Prokurator Prokuratury Rejonowej w dniu 15 lipca 2023 r. wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault tj. Patryka P.” – poinformowano.

„Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu” – pisze Małopolska Policja.

Zwykle staram się zachować dobre maniery, ale patrząc na nagranie z Instagrama tego idioty z wczorajszej nocy należy się cieszyć, że się sam wyeliminował ze społeczeństwa debil pic.twitter.com/oGqPeDaonK — Wojciech Fijałkowski (@W_Fijalkowski) July 15, 2023

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w #Krakow.ie. W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach. (1/2) pic.twitter.com/TNWdhgtK54 — Kraków (@krakow_pl) July 15, 2023