8-letnia dziewczynka z jednej z wielkopolskich wsi została zgwałcona przez 51-latka. Sprawca zaatakował swoją ofiarę, gdy wychodziła ze sklepu. Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok w tej sprawie. Werdykt szokuje.

Historia brutalnej napaści, która miała miejsce w jednej z wielkopolskich wsi w powiecie pleszewskim mrozi krew w żyłach. 8-letnia dziewczynka wyszła po za kupy do sklepu. Wychodząc, została zaczepiona przez starszego mężczyznę.

51-latek obezwładnił dziecko, następnie – grożąc pobiciem – zaciągnął za pobliskie drzewa. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna zmuszał swoją ofiarę do dotykania miejsc intymnych, a następnie dokonał gwałtu.

Sprawa zbulwersowała opinię publiczną, zwłaszcza, że okazało się, iż 51-latek pięć lat wcześniej za podobny czyn został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Nie wiem, co jest bardziej wkurzające – tylko 4 lata dla pedofila, który zgwałcił 8-latkę, czy wcześniejsze – tylko 10 miesięcy dla niego za podobny czyn https://t.co/3wZF5EHNF3

Sąd stwierdził, że wina i sprawstwo oskarżonego nie budziły najmniejszych wątpliwości. 51-latek przyznał się do popełnienia czynu i… został skazany na 4 lata więzienia. Sąd Okręgowy orzekł dodatkowo zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem i edukacją małoletnich lub opieką nad nimi przez 10 lat.

Skazany, przez 10 lat nie może kontaktować się z małoletnią i zbliżać się do niej na odległość mniej niż 50 metrów. Musi również poddać się terapii.

Wcześniej 4-letni wyrok orzekł sąd rejonowy. Od wyroku sądu prokuratura nie złożyła apelacji, uznając, iż wyrok jest słuszny. Wyrok wywołał powszechne oburzenie wśród internautów…

51-letni mężczyzna zgwałcił 8-latkę i dostał wyrok 4 lat pozbawienia wolności, gdy pięć lat temu siedział za dosłownie to samo. czy to nie jest jakiś argument, aby uziemić go na dłużej? XD