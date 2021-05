Problem zaśmiecania lasów w Polsce wciąż jest bardzo duży. Przeciwdziałać temu postanowił jeden z użytkowników TikToka. Zlokalizował on osobę, która wyrzuciła śmieci do lasu, a następnie wyrzucił je pod jego domem. Wideo błyskawicznie stało się hitem sieci.

Każdego roku Lasy Państwowe wydają około 20 milionów złotych na wywóz śmieci wyrzuconych do lasu. Świadczy to o ogromnej skali problemu, który wciąż jest obecny. Oprócz zwykłych odpadów, do lasów trafiają między innymi urządzenia elektroniczne czy gruz, które mogą powodować skażenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Przeciwdziałać procederowi wywozu śmieci do lasu postanowił jeden z użytkowników TikToka. Udało mu się zlokalizować osobę, która wyrzuciła tam śmieci. Zapakował wszystko na przyczepę i wywiózł pod dom zaśmiecającego. Nagranie z całej akcji zamieścił w sieci z podpisem: „Karma wraca”.

Wideo błyskawicznie stało się hitem. Wielu internautów było pod wrażeniem całej akcji. Niektórzy zauważyli, że przypomina ona jedną ze scen z popularnego serialu „Ranczo”, gdzie w podobny sposób postanowiono ukarać jednego z bohaterów.

Źr.: TikTok