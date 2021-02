Kamil Bortniczuk, były poseł Porozumienia, udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Podczas rozmowy ujawnił, jaką propozycję miał otrzymać od Jarosława Gowina, lidera ugrupowania.

Kamil Bortniczuk jest jednym z polityków, którzy zostali usunięci z partii Porozumienie przez sąd koleżeński. Oprócz niego z ugrupowania wyrzuceni zostali m.in. Zbigniew Gryglas czy Adam Bielan. W rozmowie z Wirtualną Polską Bortniczuk komentował obecną sytuację w partii.

W pewnym momencie polityk został zapytany o to, czy wyobraża sobie wspólny start Jarosława Gowina z opozycją. Takie sugestie od dłuższego czasu kolportowane są przez niektórych przedstawicieli koalicji rządzącej.

Kamil Bortniczuk otwarcie przyznał, że wyobraża sobie taką sytuację. Co więcej, powiedział również, jaką ofertę miał złożyć mu Jarosław Gowin. Lider Porozumienia jak dotąd nie odniósł się do całej sprawy. Wcześniej stanowczo dementował natomiast, że nie spotykał się z Donaldem Tuskiem, co również sugerowano. Zapowiedział nawet pozew wobec serwisu wPolityce.pl, który opublikował taką informację.

Kamil Bortniczuk mówi, co miał zaoferować mu Gowin

„Wyobrażam sobie. Ja nawet dostałem taką propozycję wiosną od Jarosława Gowina – konkretny okręg, konkretne miejsce na liście wspólnej z PSL jeśli doszłoby do wcześniejszych wyborów parlamentarnych” – powiedział Bortniczuk w odpowiedzi na pytanie dotyczące startu Porozumienia w wyborach wraz z opozycją.

„Nie mam wątpliwości, że na wiosnę Gowin był w pewnym momencie absolutnie przekonany, żeby zostać marszałkiem Sejmu, później może i premierem technicznym, i żeby tworzyć rząd techniczny z opozycją” – dodał.