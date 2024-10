Smartfony Samsung cieszą się dużą popularnością dzięki wysokiej jakości ekranom, które oferują doskonałe odwzorowanie kolorów, wyrazistość i świetną jasność. Producent wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak AMOLED, Super AMOLED czy Dynamic AMOLED, co sprawia, że urządzenia te są jednymi z najlepszych na rynku pod względem jakości obrazu. Poniżej przedstawiamy, czym wyróżniają się poszczególne typy ekranów oraz na co zwrócić uwagę przy ich wymianie.

Rodzaje wyświetlaczy Samsung – który wybrać?

Samsung stosuje kilka typów wyświetlaczy, które różnią się technologią i jakością obraz:

1. AMOLED (Active-Matrix Organic Light Emitting Diode)

Wyświetlacze Samsung AMOLED charakteryzują się żywymi kolorami i głęboką czernią. Każdy piksel świeci samodzielnie, co pozwala uzyskać wysoki kontrast i niższe zużycie energii. Stosowany jest w tańszych i średniopółkowych modelach.

2. Super AMOLED

Super AMOLED to udoskonalona wersja AMOLED z warstwą dotykową zintegrowaną z ekranem, co czyni go cieńszym i bardziej czułym na dotyk. Jest jaśniejszy i ma mniejsze odbicia światła, dzięki czemu lepiej sprawdza się w jasnym otoczeniu.

3. Dynamic AMOLED

Dynamic AMOLED stosowany w flagowcach, jak Galaxy S20 i S21, oferuje szerszy zakres barw, wsparcie dla HDR10+ i mniejszą emisję niebieskiego światła, co zmniejsza zmęczenie oczu.

4. Infinity Display i Edge

Infinity Display to wyświetlacze o minimalnych ramkach, oferujące większy ekran bez zwiększania rozmiarów telefonu. Edge Display to charakterystyczne zakrzywione ekrany z dodatkowymi funkcjami, jak paski boczne z aplikacjami.

Na co zwrócić uwagę przy wymianie wyświetlacza Samsung?

Przy wymianie wyświetlacza należy upewnić się, że jest on zgodny z konkretnym modelem. Różne serie mogą wykorzystywać różne technologie, co oznacza, że ekrany nie zawsze są wymienne między modelami.

Typ technologii wyświetlacza

Każdy typ wyświetlacza (AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED) ma inne właściwości. Przed zakupem upewnij się, jaki typ jest stosowany w danym modelu, aby zachować pełną jakość obrazu i zgodność z funkcjami telefonu.

Funkcje dodatkowe

Niektóre wyświetlacze Samsung mają dodatkowe funkcje, jak skanery odcisków palców wbudowane w ekran czy obsługę rysika S-Pen. Zamiennik bez tych funkcji może ograniczyć pełną funkcjonalność urządzenia.

Podsumowując, przy wymianie wyświetlacza Samsung warto zwrócić uwagę na jakość komponentu i zgodność technologii. Oryginalne wyświetlacze oferują najlepszą jakość, ale wysokiej klasy zamienniki mogą być dobrą alternatywą, jeśli są odpowiednio dopasowane do urządzenia.

Artykuł sponsorowany