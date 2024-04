Tragiczne sceny rozegrały się nad ranem w centrum Łodzi. 29-letni mężczyzna wracał z SOR do domu. W pewnym momencie zasłabł, upadł na ulicę. Pomimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się już uratować.

Młody mężczyzna z urazem głowy trafił do SOR w Łodzi, gdzie miał przejść badania diagnostyczne i zostać opatrzonym. Nie przyjęto go jednak na oddział, tylko wypuszczono do domu. Śledczy sprawdzą, czy prawidłowo podjęto decyzję o wypuszczeniu rannego do domu.

Prokuratura poinformowała, że kamery monitoringu zarejestrowały moment upadku mężczyzny na ziemię.

„Jak ustalono, kilku przypadkowych przechodniów próbowało udzielić pomocy pokrzywdzonemu, lecz niestety ich działania były bezskuteczne. Lekarz stwierdził zgon. Przy zwłokach mężczyzny odnaleziono dokumentację z SOR-u jednego z łódzkich szpitali z zakresem udzielonej mu tam pomocy medycznej i przeprowadzonych badań diagnostycznych” – powiedział prok. Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury.

Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną 29-latka.

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET