Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, w wywiadzie dla telewizji Sky News powiedział, że Władimir Putin jest poważnie chory, a w Rosji już szykowany jest przewrót, który ma go obalić. Media przypominają, że właśnie Budanow trafnie przewidział datę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pogłoski o chorobie Władimira Putina pojawiają się już od dłuższego czasu. Mówiło się szczególnie o „poważnej chorobie nowotworowej” – pojawiały się podejrzenia raka tarczycy, raka jamy brzusznej lub raka krwi. Według niektórych doniesień, rosyjski przywódca ma również zmagać się z chorobą Parkinsona.

Teraz w rozmowie ze Sky News doniesienia o chorobie Putina potwierdził Kyryło Budanow. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, który trafnie przewidział datę rosyjskiej agresji na Ukrainę, stwierdził, że „Władimir Putin jest poważnie chory”. Dodał, że w Rosji już ma dokonywać się przewrót, którego celem jest obalenie urzędującego prezydenta.

Szef wywiadu odniósł się także do wojny, która, jego zdaniem, zakończy się do końca roku. „Przełom nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Do końca roku zostanie zakończona znaczna część aktywnych działań bojowych. W rezultacie przywrócimy ukraińską władzę na wszystkich naszych terytoriach, które utraciliśmy, w tym w Donbasie i na Krymie” – powiedział.

Dodał, że nie jest zdziwiony tym, że Rosjanie odnoszą tak wiele niepowodzeń podczas wojny. „Wiemy o naszym wrogu wszystko. Znamy jego plany niemal w tej samej chwili, w której powstają” – stwierdził. „Walczymy z Rosją osiem lat i możemy powiedzieć, że te szeroko reklamowana rosyjska potęga jest mitem. Rosja wcale nie jest taka silna. To orda ludzi z bronią” – dodał.

Źr.: Sky News, Onet